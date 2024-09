La bipersonale di Federici e Tommasi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Proposte d’arte, nella cornice del Festival Filosofia; la galleria Ranarossa 3.0, in via Montevecchio 21, inaugura la sua stagione espositiva con unadi Andreae Gaetano. Titolo dell’esposizione diè: ’Alzheimer – il mondo interdetto’. L’artista affronta il tema della malattia che causa un progressivo deterioramento della psiche, cancellando la memoria. Nelle opere disi percepiscono spiragli di speranza grazie alla presenza di un riflesso d’anima, più pulsionale, che nei malati resta vivo e ne costituisce la vera essenza. A questa stessa essenza, che l’artista rappresenta in forma di animale, è legato il sogno, dove reale e razionale perdono significato e in cui il malato ritrova una dimensione in cui essere se stesso.