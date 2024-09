Insulti umiliazioni e botte da lei | quando il maltrattato è lui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)chiedo ad Alfonso Veneziano che cosa preferisca riguardo alla rivelazione della sua vera identità, ero quasi certa della sua risposta, qualcosa tipo «meglio evitare». E invece, con tono deciso, a Libero spiega: «Io non ho niente da nascondere, voglio aiutare altre persone a trovare il coraggio di denunciare. A causa della mia ex moglie ho dovuto sopportare circa 100 giorni di prognosi: è giunta l'ora di dire basta». Alfonso è uno di quegli uomini, vittime di violenza di genere, di cui non si sente quasi mai parlare e che ha deciso di bussare alla porta dell'associazione per uomini maltrattati Perseo. Un centro che «non nasce in contrapposizione ai centri antiviolenza femminili, ma anzi vuole esserne un'integrazione, per dare sollievo a tutte le vittime senza distinzione.