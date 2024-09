I ragazzi giocheranno sul campetto di Vale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) "Quandonon si allenava con la sua squadra o aveva del tempo libero, veniva qui a giocare a basket o anche solo per stare con gli amici. Abbiamo anche scoperto che avevano una chat su WhatsApp che si chiamava ‘quelli del’. Per questo, insieme al Comune che ha accolto subito la nostra richiesta, abbiamo voluto sistemare questo playground e oggi lo intitoliamo a. Ci piace l’idea che i suoi amici e anche altridicano ‘andiamo a fare due tiri aldi’. Che emozione". È papà Raffaele a spiegare il senso dell’iniziativa: l’intitolazione del piccolo campo da basket di via Pasubio antino Colia, il 15enne che il 7 luglio 2023 venne travolto e ucciso mentre stava attraversando viale Kennedy sulle strisce pedonali.