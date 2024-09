F1 Lando Norris 17 in qualifica a Baku per colpa di una bandiera gialla | Sono stato sfortunato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Proprio nel momento in cui McLaren aveva deciso di puntare forte su di lui per cercare di raggiungere Max Verstappen nel Mondiale,viene clamorosamente eliminato in Q1 ae dovrà partire 17° al via del Gran Premio di Azerbaigian 2024 di Formula Uno. Il pilota inglese, reduce da due pole consecutive a Monza e Zandvoort, èpenalizzato da unaflash che lo ha costretto ad alzare il piede nella fase conclusiva del suo ultimo giro veloce. “Mi sentivo bene ma se tutti fanno il secondo giro lanciato e io no, c’è poco da fare.solo, tutto qui, c’era Ocon sul lato sinistro della pista e si è accesa la, ho dovuto alzare il piede dall’acceleratore, non potevo fare altro. Ovviamentedeluso e frustrato, ma non posso farci nulla, è andata così“, spiega un delusoa fine sessione.