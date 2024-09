F1 Gp Baku Leclerc vola nelle libere Alle 14 le qualifiche in diretta Ora FP3 live

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma 14 settembre 2024 - Sul circuito cittadino dioggi è tempo di. Ieri Charlessu Ferrari era stato il migliore al termine delle secondedel Gp dell'Azerbaijan. Il pilota monegasco, incappato anche in qualche problema allo sterzo, ha comunque fermato il cronometro a 1'43"484, rimediando così l'incidente fattoFP1. Secondo Sergio Perez, con la sua Red Bull a soli sei millesimi dalla Rossa. Male invece il compagno di squadra e campione del mondo, Max Verstappen, solo sesto. Prove macchiate da una pista particolarmente scivolosa e conseguenti lunghi in curva di diversi piloti, come Verstappen. In terza posizione Lewis Hamilton, che grazie a una guida pulita piazza la sua Mercedes in seconda fila sulla griglia di partenza con il crono di 1'43"550.