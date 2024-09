Estra ora si fa sul serio Con Tortona è un vero test

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Sono stati oltre 350 i tifosi che hanno seguito l’allenamento dell’Pistoia. La voglia di stare vicino alla squadra e la curiosità di vedere all’opera Eric Paschall hanno fatto da cassa di risonanza. E, allora, applausi convinti all’entrata in campo della squadra e poi tutti concentrati a seguire l’allenamento. Occhi puntati, ovviamente, su Paschall che naturalmente non può essere al top della condizione ed ha bisogno di ritrovare il feeling sia con il campo che con i ritmi di gioco. Un allenamento intenso in vista dell’appuntamento di questo fine settimana con il Trofeo Lovari al PalaTagliate di Lucca, dove sono pronti ad accendersi i riflettori sulla nona edizione.