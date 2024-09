Commisso atterra in città Stadio la nuova squadra e una casa da comprare Rocco resterà un mese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il programma lo ha chiaro da tempo in ogni dettaglio. Nonostante il jet lag da smaltire,ha già mille impegni in agenda per il suo primo giorno italiano da tre mesi e mezzo a questa parte ed è pronto a dare fuoco alle polveri non appena rimetterà piede a Firenze. Il presidente d è atteso questa mattina e la sensazione è che, dopo un blitz nella suain zona Ponte Vecchio, mister Mediacom sceglierà di recarsi subito al Viola Park. Un momento importante, quello del primo impatto col gruppo di Palladino visto che fin quinon ha avuto ancora modo di conoscere di persona né il nuovo allenatore né gli undici nuovi acquisti. Assieme adovrebbero esserci sia la moglie Catherine che alcuni membri del board della sua azienda (non è escluso che ci sia Mark Stephan, Ceo del club), tutti pronti a restare in Toscana fino alla prossima sosta di campionato.