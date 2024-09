Carpi ancora a testa alta Pari in casa della capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) v.entella 11 V. ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti (42’st Zappella), Franzoni, Lipani, Corbari (27’st Siatounis), Di Mario (27’st Ndrecka); Castelli (35’st Santini), Guiu (35’strotto). A disp. Paroni, Del Frate, Marconi, Embalo, Costa, Ghio, Portanova. All. Gallo.(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza (22’st Amayah); Contiliano, Mandelli, Forapani; Cortesi (12’st Figoli); Saporetti (37’st Sall), Gerbi (12’st Stanzani). A disp. Pezzolato, Furghieri, Cecotti, Nardi, Zoboletti, Sereni, Puletto, Mazzali. All. Serpini. Arbitro: Colaninno di Nola Reti: 12’ Saporetti, 34’ Castelli Note: spettatori 1304 (529 abbonati e 775 biglietti) per un incasso di 7.602,86 euroo. Ammoniti Rossini, Di Mario, Corbari. Angoli 8-4. Recupero 0’pt e 4’st.