Bonus casa e famiglia a rischio nel 2025 gli incentivi che potrebbero sparire

(Di sabato 14 settembre 2024) Si avvicina la scadenza della Legge di Bilancio, e le famiglie attendono di conoscere il futuro di moltiattualmente in vigore, in particolare quelli legati alla. Le prospettive, però, non sembrano positive. “Ilsarà l’anno dei tagli aiper le famiglie, con l’intenzione del Governo di ridurre sensibilmente sussidi eattraverso la prossima Legge di Bilancio,” dichiara Assoutenti. Il settore edilizio sarà tra i più colpiti, con numerosidestinati a scomparire o a essere drasticamente ridotti già dal prossimo anno. Tutti i conti deiSecondo l’associazione dei consumatori Assoutenti, il settore edilizio e dellasarà il più colpito dai tagli previsti dal Governo nella prossima Legge di Bilancio.