Benevento atteso dalla trasferta contro l’Altamura Auteri | Resettiamo il Potenza loro buona squadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldomanisfidail fanalino di coda Team Altamura,ancora ferma a 0 punti in classifica ma che fino ad ora ha sempre offerto delle buone prestazioni. Rispetto al passato, al netto delle assenze di Pinato, Borello e Nardi, l’allenatore dei gialssi ha l’imbarazzo della scelta in tutte le zone del campo. Berra verso la riconferma al centro della difesa. In attacco in tanti per partire nell’undici iniziale. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister. RESET – “La partita di domenica scorsa la dobbiamo cancellare. Ogni match ha una sua storia ed è diversa. Domani è un’altra gara. Modulo? Il calcio è fatto di movimenti. Dobbiamo essere bravi a difendere in dieci e attaccare in maniera equilibrata”. CONDIZIONE – “In tanti sono in grande crescita.