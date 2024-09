Anche i terroristi e i criminali vanno salvati | Open Arms pm contro Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Si è alzato il sipario, nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli, a Palermo, sull'udienza del processo, che vede come imputato Matteo, leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno. Chiusa l'istruttoria dibattimentale dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia, oggi l'intera udienza è dedicata alla requisitoria dei pubblici ministeri, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara. L'accusa sta ricostruendo il quadro giuridico nazionale e sovranazionale di quella fase, poi si addentrerà sugli aspetti della specifica vicenda e quindi formulerà alla Corte la richiesta della pena per i reati contestati.