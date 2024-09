Ultim’ora Verstappen ribaltone totale | cambia team

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 13 settembre 2024)per il pilota della Red Bull che potrebbere squadra. Ecco quando e dove potrebbe andare Il Mondiale di Formula Uno è più avvincente che mai. Soprattutto per i problemi che stanno colpendo la Red Bull, che è proprio in difficoltà rispetto alla McLaren che praticamente vola e che rischia di piazzare il(Lapresse) – Ilveggente.itI prossimi gran premi, insomma, saranno davvero ricchi di tensione dentro la squadra di Max, che si aspetta di avere quegli aggiornamenti che servono per rimanere in corsa. Salutato Newey, che è passato all’Aston Martin dopo essere stato accostato anche alla Ferrari, si vocifera in queste ore anche di un possibile cambio di scuderia del tre volte campione del mondo di fila. Secondo gpblog.com infatti, Max si starebbe guardando attorno.