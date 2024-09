Uglies recensione | uno sci-fi youg adult decisamente fuori tempo massimo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un film di fantascienza distopico dalla marcata canonicità e dalla poco modernità narrativa. Protagonista Joey King. Il film è tratto dalla saga di romanzi di Scott Westerfeld. Su Netflix. È incredibile quanto, tratto dal primo dei romanzi firmati da Scott Westerfeld, sia una sorta di copia-e-incolla generale rispetto ai temi sci-fi che si susseguono in produzioni incentrate su un universo distopico dalle sfumature young. Ed è anche assurdo pensare che la tetralogia originale sia stata pubblicata due anni prima Hunger Games (anticipando alcuni concetti). Strano ma vero, non ha avuto lo stesso clamore rispetto alla saga di Katniss, nonostante l'idea di un adattamento cinematografico sia in piedi fin dall'uscita dei libri (parliamo del biennio 2006 - 2007). Ora, dopo una gestazione lunga (addirittura la 20th Century Fox,