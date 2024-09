UFFICIALE – Inter Women annunciato un nuovo acquisto tra i pali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Importante movimento di mercato per l’: contestualmente alla cessione di Francesca Durante alla Fiorentina, il club nerazzurro hal’del portiere Rachele Baldi, classe 1994.– Rachele Baldi è unportiere dell’. La giocatrice arriva in prestito dalla Fiorentina fino al 30 giugno 2025, pronta a difendere idella squadra milanese per le prossime stagioni. Rachele Baldi non è un nomenel panorama del calcio femminile italiano. Con alle spalle un’importante esperienza in Serie A, il portiere toscano è considerata una delle giocatrici più affidabili del ruolo. Il prestito di Rachele Baldi si inserisce in una più ampia strategia di mercato che ha visto l’cedere Francesca Durante proprio alla Fiorentina, creando così uno scambio indiretto tra le due società.