Thiago Motta | Rabiot non mi ha chiamato Gli ho augurato il meglio quando è andato via e continuo a pensarla così

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’allenatore della Juventus,, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Fischio di inizio al Castellani alle 18 di domani. Le parole del tecnico bianconero riportate da Sportmediaset.: «Le difficoltà di Douglas? Nessuna difficoltà» Il lavoro alla Continassa: «Bene, sono state due settimane ottime di allenamento. Sono contento che tanti siano rimasti con noi, ma anche che chi è stato in Nazionale abbia giocato e fatto esperienza. Sono tutti in buone condizioni e sono felice perché abbiamo quasi tutti a disposizione».su l’Empoli: «Sapevamo il calendario e le partite che c’erano da affrontare. Domani dobbiamo essere determinati e concentrati e fare una partita seria. Noi stiamo bene e abbiamo preparato la partita. Siamo pronti».