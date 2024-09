The Batman | Matt Reeves parla della volontà di farne una trilogia e aggiorna sul secondo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 13 settembre 2024)rassicura i fanDC: il piano per The, con Robert Pattinson, nel ruolo del protagonista è stato concepito come una. Il regista ha affermato che sia il sequel sul crociato incappucciato, interpretato dalla star di The Lightouse, sia la serie spin-off The Penguin, con Colin Farrell nelle vesti del famigerato villain, sono progetti che fanno partesua personale visione dell’universo dida lui creato. Riguardo alla realizzazione, durante un’intervista a Collider, ha dichiarato: Sì, è ancora questo il piano. Voglio dire, si attiene molto fedelmente al percorso che avevamo immaginato. Le cose sono cambiate un po’ quando ci è venuta l’idea di realizzare The Penguin, era qualcosa che avevo sempre avuto intenzione di fare, continuare la storia di Oz Cobb e raccontare l’iniziosua ascesa al potere.