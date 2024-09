Temiamo che sia lui Cadavere trovato nel bosco si pensa allo chef Francesco Marchesani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un tragico ritrovamento ha scosso l’Isola d’Elba nella giornata di ieri, quando il corpo di un uomo è stato scoperto in unnella frazione di Lacona, nel comune di Capoliveri. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, erano impegnate da giorni nelle ricerche di, un cuoco 41enne originario di Vasto, scomparso il 6 settembre scorso., che lavorava sull’isola per la stagione estiva, non si era presentato al lavoro il giorno della sua scomparsa, suscitando preoccupazione tra i suoi familiari e colleghi. >> “Erano tutti ragazzi”. Incendio nella notte in Italia: una strage. Cosa è successo Dopo la denuncia di scomparsa, le ricerche erano state avviate con urgenza, coinvolgendo anche l’Associazione Penelope, nota per il suo impegno nella ricerca di persone scomparse.