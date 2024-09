Sotto il ponte o dal balcone La kermesse musicale è di strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sei mesi di progetti per, il percorso di co-progettazione per trasformare lo spazio pubblicoil cavalcavia di via Turri da spazio insicuro a luogo di socialità e cultura. Oggi alle 19, negli spazi di fronte a Binario49, è in programma la Festa: una serata a base di musica, circo e socialità. Sarà l’occasione per raccontare cos’è successo in questi mesi e cosa si sta immaginando per il futuro. Si parte alle 19 con "Suoni dai balconi", concerto sospeso della Banda di Quartiere sul terrazzo di Binario49. Nato nel 2008 proprio in zona stazione come laboratorioaperto, il progetto Banda di Quartiere si consolida nell’idea più semplice e sociale di fare musica senza vincoli né barriere, facendo convivere la tradizione bandistica italiana con sonorità e strumenti che spaziano verso altri mondi e culture.