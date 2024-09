Sì Maria accetto E apriti cielo | solo fango su Mario a Uomini e Donne Come l’ha presa Ida Platano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024), colpo di scena anche al trono over nonal trono classicoabbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Giovedì 12 settembre è state registrata una nuova puntata del dating show che ad oggi tornerà in tv il prossimo 23 settembre e la decisione diCusitore, ex pretendente di Ida, ha lasciato tutti di sasso. Ricordiamo che Idalo eliminò dopo la marea di segnalazioni sul suo conto e che lui per tutta l’estate ha provato a riallacciare ma invano i rapporti con lei. Iniziata la nuova stagione,Cusitore è stato subito ospite ma fino a ieri ha sempre detto di non voler tornare nel parterre perché ancora troppo preso da Ida. Leggi anche: “Lascia il trono”.