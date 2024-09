Serie C Arezzo-Legnago | orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) La sfida travalevole per la 4° giornata di campionato diC è in programma stasera alle 20.45. Le due compagini sono legate da un obiettivo condiviso: la disperata ricerca dei tre punti. La formazione toscana, dopo aver incassato due sconfitte consecutive contro Vis Pesaro e Pineto, vuole ritrovare un successo che manca dalla prima giornata di campionato. La formazione biancazzurra, dal suo canto, si trova ancora a zero punti in classifica avendo sempre perso con Pontedera, Campobasso e Vis Pesaro.vedereLa partita andrà in scena questa sera alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. L'articoloC,in tv CalcioWeb.