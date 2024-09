Serie B il Mantova a Bari per superare un esame di maturità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Dopo l’avvio sofferto (due soli pareggi in quattro partite), ilè obbligato a vincere domani (fischio d’inizio alle 15) la sua prima partita sfruttando anche il caldo apporto del pubblico del San Nicola. Un intento molto chiaro, quello dei Galletti, che, però, non deve condizionare ile la sua voglia di dare seguito all’ottimo approccio inB della matricola virgiliana. La squadra di Possanzini, che per la difficile sfida in Puglia ha a disposizione tutto il gruppo ad eccezione di Redolfi (infortunato ad una spalla e probabilmente sostituito da uno tra Solini e De Maio), è chiamata a farsi valere pure in una cornice illustre come quella barese, confermando in particolare la propensione al gioco che le ha consentito di conquistare sette punti in quattro giornate.