Quattro gol e un rosso la 5ª Giornata di Serie B inizia col botto | 2-2 fra Cesena e Modena | CLASSIFICA

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se questo è l’antipasto, la 5ªdiB si appresta ad essere decisamente spettacolare.firmano un pirotecnico 2-2 ricco di colpi di scena con 2 reti per parte, continui ribaltoni nel risultato e anche un cartellinoin grado di mettere del pepe sul finale di partita. Mendes apre le marcature al 28? per gli ospiti a sorpresa. Al 39? Simone Bastoni pareggia i conti e sul tramonto del primo tempo il gioiellino Shpendi segna su rigore la rete del 2-1 che porta ilavanti. Nella ripresa, al 55?, Zaro pareggia i conti con la rete del definitivo 2-2. Al 65? c’è spazio per un cartellinoa Caldara che complica il finale del, costretto a chiudere per circa mezz’ora in 10 uomini.