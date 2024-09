Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 13 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,13, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi13? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Dopo il clamoroso successo alle Olimpiadi di Parigi, saranno in studio la campionessa olimpica Sofia Raffaeli accompagnata dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli. Nel primo reportage di questa ottava stagione Diego Bianchi racconterà, con il suo registro unico, la convention dei democratici a Chicago, la prima con Kamala Harris, candidata alla presidenza degli Stati Uniti.