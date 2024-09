Prato non accetta il divorzio e picchia moglie e cognata | arrestato un quarantenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 - Maltratta ladurante una discussione familiare e poi colpisce con un ombrello laintervenuta a difesa della sorella: così un cinese di 40 anni è finito in carcere aÂdalla polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il personale delle volanti, arrivato nell'abitazione dopo una segnalazione al 112 Nue, ha trovato l'uomo che impugnava ancora l'ombrello e che veniva trattenuto da un altro cinese mentre quello continuava a inveire contro le due sorelle. Le donne hanno detto alla polizia, riporta sempre la questura di, che la difficile situazione familiare durava da tempo e che lavoleva divorziare, inoltre che l'uomo avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi segnati da impeti violenti e violenze fisiche.