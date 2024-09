Parco Nord 150 ettari in più L’ampliamento diventerà realtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il progetto del grandeprende vita. Dopo la conferenza dei servizi di settimana scorsa, è stato dato il via ufficiale all’iter di annessione dei circa 150, adi Cinisello, all’area protetta delMilano. "Un orecchio verde sulla tangenziale", lo ha definito il presidente Marzio Marzorati. "Avviamo un processo importante, dopo una spinta arrivata dal basso e condivisa. L’unanimità di questo progetto è un lavoro di tessitura delle differenze della comunità: qualcosa di non banale per le istituzioni".