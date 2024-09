Ostia al via la seconda edizione del Mondo che vorrei

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Dopo il successo della primatutto pronto per la passeggiata inclusiva, che si terrà il 21 settembre dalle ore 16:00 partendo dal Porto turistico di Roma, si procederà con un percorso ad anello percorrendo il Lungomare difino a piazza Anco Marzio per concludere al Porto turistico con la presenza di artisti ed ospiti di riguardo. La manifestazione ha l’intento di attirare l’attenzione per una maggiore inclusione: accesso ai diritti e pari opportunità per tutti! L’inclusione richiede pari opportunità per tutti, indipendentemente dalle capacità individuali. Questo significa rimuovere barriere fisiche, comunicative e sociali, permettendo alle persone con mobilità ridotta e disabilità di partecipare pienamente alla vita comunitaria.