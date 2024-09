Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia miracolo olandese! Lodici batte Giri gli azzurri s’impongono e volano dopo tre turni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il terzo turno dellestiche, in corso di svolgimento a Budapest, inizia a regalare i primi risultati a sorpresa e anche nuovi episodi perlomeno particolari. Tra questi pronostici sovvertiti, fortunatamente, ce n’è anche uno che riguarda l’, nello specifico quella Open. Gli, infatti, riescono in una grande impresa, quella di sconfiggere i Paesi Bassi per 3-1. Ma non solo: all’interno del successo sugli olandesi c’è un altro risultato, di straordinaria rilevanza, da rimarcare. E non è forse esagerato dire che si tratti di uno dei momenti più importanti dell’stica negli ultimi trenta-quarant’anni, eccezion fatta per il periodo dano di Fabiano Caruana.