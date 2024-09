Maiorca- Villarreal – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilcercherà di mantenere l’imbattibilità nella stagione 2024-25 della Liga quando si recherà a San Moix per la sfida di sabato 14 settembre con il. Il Sottomarino Giallo si trova al quarto posto, mentre i padroni di casa tornano dalla pausa internazionale in decima posizione. Il calcio di inizio diè previsto alle 14 Anteprima della partitaa che punto sono le dueDopo aver lasciato l’Osasuna alla fine della scorsa stagione, Jagoba Arrasate ha vissuto un inizio contrastato come allenatore del Mallorca.Arrasate ha iniziato il suo mandato con un combattuto pareggio contro i campioni della Liga Real Madrid, prima di subire una sconfitta in trasferta per 1-0 contro la sua ex squadra, l’Osasuna.