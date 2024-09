LotitoFlaminio progetto importante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lotito”Flaminio” La situazione è questa»Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul futuro del club biancoceleste. Claudio Lotito, presidente della Lazio ha rilasciato all’uscita dal Senato alcune dichiarazioni alla stampa riportate dal canale Lazio News24. STADIO FLAMINIO – “Non si tratta di essere vicini o lontani dal. Stiamo predisponendo tutta la documentazione idonea e adatta per far capire l’importanza di questa scelta per Roma a favore della Lazio. Stiamo facendo un’operaperché vogliamo salvaguardare la qualità architettonica dello stadio”. “Non c’è nessun caso. Nella squadra abbiamo due portieri; lui e Mandas che hanno dimostrato tutto il loro valore quindi non abbiamo mai creato un problema su nessuno di tutti e due”.