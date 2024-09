Le mandrie scendono dagli alpeggi Festa e mucche infiorate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chiareggio fa rima cono e anche quest’anno per celebrare il ritorno dei bacàn, i guardiani del bestiame che lasciano i paesi a inizio estate e per tre mesi vivono in solitudine sui pascoli in quota con le, sono in arrivo due giornate diper tutti, dove conoscere da vicino le persone che con passione si dedicano a questa vita così "fuori dal mondo" e le loro bestie che per l’occasione saranno addobbate e decorate di tutto punto.. Appuntamento dunque domani e domenica a Chiareggio, ma anche nel resto della Valmalenco sono numerosi gli appuntamenti previsti.