Incidente in A1 | camion in fiamme chilometri di code a Sasso Marconi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 settembre 2024 -e file sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra il bivio per l'A1 Direttissima everso Bologna. Unha preso fuoco all'altezza del km 210+800 creando disagi alla circolazione. Si sono formati oltre 8di coda. Sui luoghi degli incidenti "sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso", informa la stessa Autostrade. L'è avvenuto, intorno alle 21, nel tratto dove il traffico transita su tre corsie. Sul luogo posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.