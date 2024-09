In Cina è l’ora di fare i conti sul disastro di Evergrande

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) E pensare che, simbolo di tutti i mali cinesi, alla fine si è fatta male con le mani proprie. Come? Prestando denaro a chi non poteva rimborsarlo, tanto per cominciare. Ma anche scommettendo su un boom immobiliare che alla fine non è mai arrivato. Ma per il governo cinese non è tutta farina del suo sacco, ci sono altri responsabili. E così, le autorità cinesi hanno annunciato di aver comminato una multa di 441 milioni di yuan (62,2 milioni di dollari) a PricewaterhouseCoopers (PwC) per il suo ruolo nella revisione contabile del gigante immobiliare, posto in liquidazione coatta e accusato di frode. La China Securities Regulatory Commission (Csrc) in collaborazione con il ministero delle Finanze, ha riscontrato che la società non ha “esercitato la dovuta diligenza” nella revisione contabile e ha imposto a PwC una multa massima, oltre ad altre sanzioni.