Giornalisti Rai ricercati L’Italia convoca l’ambasciatore russo

(Di venerdì 13 settembre 2024)per aver fatto il loro lavoro di. Nei regimi come quello, succede. E infatti. L’inviata della Rai Stefania Battistini, che per prima ha documentato con una serie di servizi per il Tg1 l’operazione dell’Ucraina nella regione russa di Kursk, è attualmente ricercata, assieme all’operatore Rai Simone Traini, dal Ministero dell’Interno di Mosca. Con loro anche altri cinqueinternazionali: Nick Walsh della Cnn, Nicholas Simon Connolly della Deutsche Welle, Natalya Nagornaya, corrispondente dell’emittente tv ucraina 1+1, ed altre due giornaliste ucraine, Diana Butsko e Olesya Borovik.