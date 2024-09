Erisu | dal 20 settembre in digitale Heavy Goddesses il disco d’esordio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da venerdì 202024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming”, il primodipubblicato dalla label HI-QU Music e distribuito da Warner Music Italy. Nelle prossime settimane seguirà l’uscita anche in formato fisico Cd e Vinile Limited Edition Numerata. “” è un concept album caratterizzato da sonorità rock metal, che affronta tematiche forti e ricorrenti che legano i brani in una trama ideale, accompagnando l’ascoltatore in un percorso coeso e coinvolgente attraverso i 10 brani. Questo, ispirato alle opere musicali teatrali degli anni ’70 e ’80, omaggia le radici del rock e dell’metal classico, ma con sonorità moderne.