Cordinier argento vivo per la sua Virtus | Porto l’energia di Parigi su questa maglia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Basta fare un piccolo accenno alla medaglia d’vinta alle ultime Olimpiadi e gli occhi di Isaiabrillano come stelle. "La Francia, mia nazionale – spiega l’esterno della– ha fatto qualcosa di straordinario. Erano in pochi a credere in noi, ma non ci siamo lasciati disunire dalla diffidenza e siamo rimasti compatti. Abbiamo dimostrato che erano in tanti a sbagliarsi sul nostro potenziale e che avevamo ragione noi ad avere fiducia nei nostri mezzi". Isaia, quanto questo successo l’ha cresciuta come giocatore? "Sicuramente mi ha migliorato e penso che con ladella V nera potrò far vedere quelli che sono i miei progressi. Ancora, però, non mi rendo conto di questi passi in avanti. Dalle Olimpiadi ho tratto diversi insegnamenti che penso mi porteranno ad avere un approccio diverso, sicuramente migliore, con la pallacanestro".