Christine Nagel racconta il primo profumo chypre di Hermès | una favola olfattiva

(Di venerdì 13 settembre 2024) SE SOSPETTATE che il Naso abbia qualcosa a che spartire con il mago e che eserciti un mestiere da, questa storia fa per voi. Vi si narra della mirabolante nascita di Barénia, fragranza che porta il nome di un cuoio ed è custodita in un flacone-braccialetto. E che ambisce a diventare un pilastro della profumeria femminile, alter ego di un monumento a misura d’uomo chiamato Terre d’. Come? Grazie a una “pozione” che unisce giglio di sego, legno di quercia e patchouli. E una sostanza pescata tanto tempo fa in una fiaba: il frutto rosso di un mago residente in un baobab.