Bandida - La numero uno la recensione | la regina delle favelas

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Protagonista di- Launo, ispirato a una storia vera, è una donna che ha lottato con le unghie e con i denti per farsi largo in un mondo criminale e maschilista. Produzione brasiliana disponibile su Netflix. Il voice-over iniziale tende subito a mettere le cose in chiaro: ci troviamo di fronte ad una protagonista risoluta, dura e cazzuta, una donna scossa dalla vita e dagli eventi che ne hanno forgiato un carattere così forte e senza compromessi. La sua stessa voce ci avverte che potrebbe essere prossima alla morte e come quando proprio nel fatidico momento del trapasso si ripercorre tutta l'esistenza, la Nostra comincia a ricordare alcuni passaggi chiave vissuti in quella pur ancora giovane età. Hanno così inizio diversi capitoli, con il primo che ci trascina in quell'infanzia traumatica dove è stata prima abbandonata