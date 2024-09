Banca d' Italia un tour per spiegare l' economia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Proteggersi dalle truffe online, saper gestire le proprie finanze, tutelarsi nei rapporti con le banche: sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel‘In viaggio con lad'’, in programma da settembre a dicembre 2024. Le città che verranno toccate sono: Catania, Perugia, L'Aquila, Bolzano e Verona. Come di consueto, in ogni tappa si terranno un evento principale e uno o più eventi "laterali"; inoltre, la filiale locale dellad'aprirà le sue porte ai cittadini in un "open day" con laboratori di educazione finanziaria e visite guidate, durante le quali si potranno conoscere meglio i servizi che l'istituto offre. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e su prenotazione, e come sempre il pubblico potrà anche porre domande ai relatori nel corso degli eventi.