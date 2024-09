Autovelox folle | 167 multe in un’ora Scatta la class action dei cittadini multati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Carrara, 13 settembre 2024 – 167 violazioni accertate in 73 minuti (dalle 11,09 alle 12,22), con unprivo del corretto attesto di funzionalità: adesso si prospetta una. Se non è un record, poco ci manca. I fatti risalgono a marzo, ma la vicenda è venuta fuori in questi giorni dopo la notifica dell’infrazione ad A.B. e la richiesta di accesso alla documentazione. Il 30 marzo A.B. transitava con il suo scooter su viale XX settembre alla Fabbrica (direzione monti) a 70 chilometri orari, superando di 15 chilometri (viene sempre decurtata la tolleranza del 5%) il limite dei 50. Ineccepibile la multa di 205 euro (ridotta a 153,10 se pagata entro 5 giorni) e i 3 punti in meno sulla patente.su una strada. Un 'vendicatore' (o più di uno) dell'si aggira nel Polesine.