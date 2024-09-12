Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 19:15 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 18.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA COLOMBO FILE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA E ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 18:45 - SUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 18:15 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DLELA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LA COLOMBO E LA ROMANINA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 17:45 - IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LA COLOMBO E LA ROMANINA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA. VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 17. romadailynews
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