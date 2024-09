Verso il derby Recanatese la Samb davanti è molto forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Adriano Polenta difensore con 170 presenze in serie B, direttore sportivo di lungo corso ed in passato anche alla. L’ha sorpresa il ko delladi domenica scorsa? "Si, è stata una sconfitta inattesa perché credo che la squadra giallorossa sia all’altezza delle 4-5 migliori del girone ed in grado di fare un campionato di vertice. Mi sembra però che l’arbitraggio sia stato in questa occasione davvero determinante, considerando che prima dell’espulsione mi sembra che la squadra stava facendo decisamente bene". Sulla base di quali considerazione mette i leopardiani tra le big? "I nomi ci sono e sono importanti.