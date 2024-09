Tutto il bello del preppy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alle volte per rimanere attuali, e continuare a essere rilevanti in un mondo che corre velocissimo, basta solo fermarsi. E proseguire in quello che si sa fare meglio. Sembra un ossimoro, ma è la chiave del successo di un brand come Gant, per esempio, che ha iniziato a produrre camicie a New Haven, nel Connecticut 75 anni fa, per diventare nel tempo una delle massime espressioni dello stile di abbigliamento sportivo classico americano con un chiaro cenno allo stilee tradizionale della Ivy League. «Per me si tratta di attenersi a ciò che si sa fare meglio e di essere chiari e precisi in quello che trasmettiamo», racconta a GQ Christopher Bastin, che lavora da Gant a intermittenza dal 2005 ed è diventato direttore creativo del marchio nel 2019 – un passato da H&M e Acne Studio.