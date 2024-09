Travolse una famiglia chiede di patteggiare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) BELLUNO Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno)in auto unache camminava sul marciapiede, causando tre vittime, ha chiesto il patteggiamento nell’udienza preliminare. La Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Simone Marcon, si è detta disponibile ad accordarlo sulla base però di una pena non inferiore a 4 anni e 8 mesi. Nell’incidente Hutter causò la morte del piccolo Mattia, di neppure 2 anni, del papà , Marco Antoniello, e della nonna materna, Maria Grazia Zuin. Sempre nel corso dell’udienza, il difensore dell’imputata ha richiesto anche un ulteriore rinvio per definire l’altro procedimento penale in capo a Hutter per le le lesioni inferte al personale sanitario durante la degenza nell’ospedale psichiatrico in cui fu ricoverata.