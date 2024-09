The Vampire Diaries | la showrunner si apre alla possibilità di un film sequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 12 settembre 2024) In occasione del quindicesimo anniversario della serie Tv sui vampiri più amata, ladi TheDiares, Julia Plec, ha parlato di un possibile ritorno su schermo del triangolo amoroso di Mistyc Falls che ci ha tenuti con il fiato sospeso per otto anni. Gli Spin-off The Originals e Legacies non sono più abbastanza, i fan di Thevogliono di più, già da tempo si vociferava di un ritorno dei protagonisti con unconclusivo, dopo che gli spettatori avevano ampiamente espresso il loro disappunto per come sono state trattate le coppie secondarie all’interno della sceneggiatura nella stagione conclusiva della serie.