Scieri i nonni imputati in appello Il processo per Panella e Zabara

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ha preso il via ieri, davanti alla corte d’assise d’, ilper i due ex caporali condannati in primo grado per l’omicidio di Emanuele(nella foto). Si tratta di Alessandro(difeso dall’avvocato Andrea Cariello) a cui il tribunale di Pisa ha inflitto la pena di 26 anni di reclusione, e di Luigi(assistito dagli avvocati Andrea Di Giuliomaria e Maria Teresa Schettini) condannato a 18 anni. Nella prima udienza, terminato il disbrigo delle questioni preliminari, la corte ha relazionato – si apprende – i punti principali che della sentenza di primo grado a carico dei duee sui loro motivi d’, rinviando poi al 30 ottobre per la discussione di tutte le parti: quella della procura, le arringhe dei difensori e delle parti civili.