Salem’s Lot | il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)Lot: ildeldaldiFinalmente Max ha svelato il primodiLot, l’adattamento del classicosui vampiri didel 1975, diretto da Gary Dauberman, annunciando che ilsarà proiettato in anteprima sullo streamer giovedì 3 ottobre. InLot, lo scrittore Ben Mears (Lewis Pullman) torna nella sua casa d’infanzia di JeruLot in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è predata da un vampiro assetato di sangue. Dauberman ha diretto ilda una sua sceneggiatura ed è stato produttore esecutivo. Tra i produttori figurano James Wan e Michael Clear per Atomic Monster, Roy Lee per Vertigo e Mark Wolper. Nel cast figurano anche Alfre Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk e John Benjamin Hickey.