Minaccia di incendiare casa 34enne dal carcere ai domiciliari

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri, mercoledì 11 settembre, l’udienza di convalida dell’arresto di Antonio B., ildi Maddaloni arrestato il giorno precedente dai carabinieri del Comando di Sant’Agata de’ Goti. L’uomo era stato fermato dopo averto di appiccare un incendio nell’abitazione che condivideva con la madre, in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool e stupefacenti. L’intervento dei carabinieri è avvenuto martedì 10 settembre in seguito a una segnalazione che denunciava una grave situazione di pericolo presso l’abitazione. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato Antonio B. in possesso di due bottiglie di plastica riempite di benzina, con le qualiva di dare fuoco alla, mettendo a rischio non solo la sua vita, ma anche quella della madre e degli altri familiari presenti, tra cui i suoi fratelli.