Meno tasse per chi ha figli | rispunta l’idea di Giorgetti Ma per coprire il costo il governo dovrà tagliare con l’accetta altre detrazioni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Anche l’anno scorso, di questi tempi, la misura sembrava blindata: zeroo quasi per le famiglie con molti. Alla fine non se n’è fatto nulla: ilcon la manovra per il 2024 si è limitato ad alzare la soglia di detassazione dei benefit aziendali per i dipendenti con prole e offrire una decontribuzione totale alle madri lavoratrici. Ora l’ipotesi èta, sempre dalle pagine del Foglio e sempre come “idea del ministro dell’Economia Giancarlo“, che non ha commentato. La proposta contro il crollo demografico, ancora in fase di gestazione, sarebbe quella di rivedere i tetti alleper favorire chi ha più di un bambino. Ma ovviamente, in vista di una legge di Bilancio che parte da 24-25 miliardi da finanziare senza extra deficit suggestioni del genere possono reggere solo se si individuano adeguate coperture.