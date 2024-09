Luca Giurato è morto | che malattia aveva e qual è la causa della sua morte? Svelata tutta la verità

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 12 settembre 2024)all’età di 84 anni a Santa Marinella, dove si è spento confortato dall’amoresua seconda moglie Daniela Vergara. Ma cosa è successo? Da ormai anni il noto giornalista e conduttore Rai era in pensione epreferito rimanere lontano dal piccolo schermo e dalle apparizioni pubbliche. Il 23 dicembre prossimo avrebbe compiuto 85 anni. Negli ultimi tempi non era raro vederlo passeggiare a Villa Borghese mentre si intratteneva inche esercizio di ginnastica. Nelle ultime ore il mondotelevisione e i fan del conduttore ne hanno pianto laimprovvisa. Come è venuto a mancare? Alcuni hanno ipotizzato che fosse malato da tempo, anche se la realtà sembra essere un’altra. Il giornalista era diventato noto anche grazie alle sue gaffe in diretta televisiva.