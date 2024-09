Lingua Blu 2 700 pecore morte in Sardegna | Asl dichiara l' emergenza virale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 settembre 2024) In una settimana i capi morti sono quasi triplicati. Gli animali contagiati sono lievitati di ben 2700 unità. Il virus dellablu continua a diffondersi negli allevamenti dell’oristanese. Finora sono interessate ben 253 aziende, dove gli ovini sono stati colpiti dal sierotipo 3 (BTV3) della blue tongue. “L’indice di mortalità è salito dallo 0,3 alle 0.5% e per fortuna rimane molto basso anche se questo dato è solo la punta dell’iceberg - sottolinea Enrico Vacca, direttore del Servizio di Sanità Animale della Asl 5. Infatti i capi contagiati hanno sviluppato una sintomatologia severa e si sono verificati anche molti aborti. Dunque perdite importanti per gli allevatori”.